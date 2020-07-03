Vali İdris Akbıyık: "Hakkari Türkiye'nin cazibe merkezi olacak" - Son Dakika

Vali İdris Akbıyık: "Hakkari Türkiye'nin cazibe merkezi olacak"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Kayak Merkezi'nin 2 yıl içerisinde yaz ve kış sporlarının cazibe merkezi olacağını bildirdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Kayak Merkezi'nin 2 yıl içerisinde yaz ve kış sporlarının cazibe merkezi olacağını bildirdi.

Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi

Kentte yaşam standardının yükseltilmesine yönelik projeleri hayata geçiren Valilik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da önemli yatırımlar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda kışın 6 ay kayak yapılabilen 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde ziyaretçilerin yaz aylarında da aileleriyle güzel vakit geçirebilecekleri, gençlerin de rafting ve kano eğitimi alabileceği gölet yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık beraberinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile kayak merkezini ziyaret etti.

Yürütülen çalışmaları inceleyen Akbıyık, rafting takımı sporcuları ve kano yapan gençlerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra kano yapan Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin hem kış hem de yaz sporlarına elverişli bir bölge olduğunu belirtti.

Kentin her alanda gelişmesini sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini kaydeden Akbıyık, şunları söyledi:

"Kayak merkezi sadece Hakkari'nin değil İran, Irak, Van ve bütün bölgenin cazibe merkezi olacak. Burada geçen yıl pist uzunluğunu 3 bin 500 metreye çıkardık. Ayrıca telesiyej sistemi kurduk. Vatandaşlarımız burada 6 ay boyunca kayak yapabiliyor. Diğer 6 ayda ise vatandaşlarımızın gelip temiz hava alabilecekleri, yürüyüş, piknik yapabilecekleri ve eğlenebilecekleri gölet yaptırdık. Çocuklarımız gölette kano yapıyor. Özellikle rafting eğitiminin başlangıcını burada yapacağız. Sporcularımız için, dışarıdan gelecek sporcular için, uluslararası müsabakalar için 5 yıldızlı 120 yataklı bir konaklama tesisinin ihalesini yaptık. Çalışmaları başladı. Gelecek 2 yıl içinde Hakkari Kayak Merkezi tüm Türkiye'nin cazibe merkezi olacak."

Kayak Merkezi, Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali İdris Akbıyık: 'Hakkari Türkiye'nin cazibe merkezi olacak' - Son Dakika

Son Dakika

18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 17:29 Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı 16:39 Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı 16:05 Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:49 Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
23:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
22:44
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
20:38
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
18:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 00:19:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali İdris Akbıyık: "Hakkari Türkiye'nin cazibe merkezi olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]