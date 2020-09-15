Vali İdris Akbıyık'ın Derecik ve Şemdinli ziyareti - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, beraberinde İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile gittiği Derecik ilçesinde Kaymakam Ahmet Özdemir ve protokol üyelerince karşılandı.

Yapımı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı binası inşaat çalışmalarını inceleyen Akbıyık, yapımı süren 16 derslikli okul binasını gezdi, Kaymakam Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık binasında hizmet veren birimleri gezen Akbıyık, yapımı devam eden 20 yataklı devlet hastanesi ve kaymakamlık binasında incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Buradaki ziyaretlerinin ardından Şemdinli'ye geçen Akbıyık ve beraberindekileri, Kaymakam Yakup Güven ve protokol üyeleri karşıladı.

34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz'ı makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Akbıyık, beraberindekilerle belediyeye geçerek Başkan Tahir Saklı ile bir araya geldi.

Yeni yapılacak İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının temelini atan Akbıyık ve beraberindekiler, şehitler ve terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren Mehmetçik için dua etti.

Aile Destek Merkezinde kadınların ürettiği cerrahi maskeleri inceleyen Akbıyık, beraberindekilerle Şehit Polis Özel Harekat Sinan Türkoğlu yerleşkesine geçerek özel harekat polisleriyle bir araya geldi.

Akbıyık, Kaymakam Yakup Güven'i makamında ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.