Vali İdris Akbıyık, kayak merkezinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapımı süren otel inşaatı ve dinlenme alanında inceleme yaptı.

Kayak merkezini ziyaret eden Akbıyık, yapımı devam eden 120 yataklı otel inşaatı ve vatandaşların güzel zaman geçirebilmeleri için oluşturulan dinlenme alanını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Akbıyık'a ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım eşlik etti.