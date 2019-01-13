Son Dakika Haberleri: Vali İdris Akbıyık'tan Esnaf Ziyareti

Vali İdris Akbıyık'tan Esnaf Ziyareti

18 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, esnafı ziyaret etti.

Vali İdris Akbıyık'tan Esnaf Ziyareti, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, esnafı ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akbıyık, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Yanına gelen öğrencilerle de yakından ilgilenen Akbıyık, daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmet veren "Sevgi Giyim Mağazası"nı da ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı.

Akbıyık'a ziyaretlerinde, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:22 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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