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Vali İdris Akbıyık'tan okul ziyareti

31 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Vali İdris Akbıyık'tan okul ziyareti, System.String[]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul bahçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve öğretmenlerce karşılanan Akbıyık, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Kitap okumanın önemine değinen Akbıyık, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttıktan sonra okulun idareci ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

Akbıyık'a ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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