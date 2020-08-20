Vali İdris Akbıyık, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte yürütülen yol ve istinat duvarları çalışmalarını inceledi.

Akbıyık, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan beton asfalt yolu inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı.

Ardından Gazi ve Merzan mahallelerindeki yolların beton ve sıcak asfaltla yenilenmesi ile istinat duvarları çalışmalarını izledi.

Akbıyık, kentteki birçok alanda çalışmaların devam ettiğini ve söz konusu yolların daha iyi duruma geldiğini söyledi.