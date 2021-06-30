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Vali ikna etti, vatandaş aşı oldu - Son Dakika

Vali ikna etti, vatandaş aşı oldu

30.06.2021 10:33

Vali ikna etti, vatandaş aşı oldu Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarına kurulan mobil aşı merkezlerinde sırası gelen vatandaşlara randevusuz korona virüs (Covid-19) aşısı yapılıyor.

Vali ikna etti, vatandaş aşı oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarına kurulan mobil aşı merkezlerinde sırası gelen vatandaşlara randevusuz korona virüs (Covid-19) aşısı yapılıyor. Meydanda kurulan mobil aşı merkezinde ise vali vatandaşları aşı için ikna etti.

Erzincan kent merkezinde farklı noktalara mobil aşı merkezleri kuruldu. Kurulan aşı merkezlerinde sırası gelen vatandaşlar kimliğini göstererek aşı olabilirken randevu almadan yoldan geçen vatandaşlarda aşı ikna timleri tarafından ikna edilerek aşılaması yapılıyor. Özellikle işlerinin yoğunluğundan fırsat bulup hastaneye veya sağlık ocağına gidemeyen vatandaşlar kent merkezinde bulunan aşılama noktasına giderek burada korona virüs aşısını yaptırıyor.

Öte yandan meydanda bulunan mobil aşı çadırında incelemelerde bulunmak üzere gelen Erzincan Valisi Mehmet Makas aşılamada çok il olarak iyi bir ilerleme elde edildiğini belirterek, "Erzincan'ın tam orta noktasında dört yolda korona ile ilgili hem Sinovac hem de Biontech aşısını yapmak üzere bir seyyar nokta oluşturduk. Tüm ilçelerimiz de aşılama faaliyetlerimiz var. Biontech dahil 8 ilçemizde de aşılama yapıyoruz ama daha da yaygınlaştırmak adına böyle bir çalışma yaptık. Ben öncelikle çalışma yapan İl Sağlık Müdürümüzü ve ekibini tebrik ediyorum. Vatandaşımızın da teveccühü var. Erzincanımız da vaka oranlarımız biliyorsunuz 100 binde 50 binlere geriledi ama bu bizim için yeterli değil. Hedef sıfıra indirmek ve tamamen bu korona belasından kurtulabilmek ama bu noktada aşılamayı arttırmak gibi hedefimiz var. Şuan yarıştığımız, diğer illerle de yarışacağımız nokta aşılama oranlarını arttırmak. 1. Doz aşıda aşağı yukarı yüzde 61'lere ulaştık. Hedefimiz bunu yüzde 70'in üzerine atabilmek. O noktada da arkadaşlarımız büyük bir emek sarf ediyorlar. Yaş oranları düşürüldü malumunuz. An itibariyle de baktığımız zaman yüzde 61'lerdeyiz ve 39. vilayetiz. Vakada da yükseklik noktasında 29. sıradayız. Hedefimiz 81' kadar düşelim vaka oranında, bütün illerimizde de sıfırlansın. Aşı oranlarında da yüzde 70'in üzerinde ilk 10'lara girmek gibi bir gayemiz var. Ben özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Vatandaşların verdiği destekle de bunun üstesinden geleceğiz." dedi.

'Vali Makas vatandaşları aşı olmaya ikna etti'

Vali Makas, Covid-19 mobil aşı uygulaması çadırının önünde yoldan geçen vatandaşlara aşı olup olmadıklarını sordu ve hayır cevabını alınca sağlık personelleri ile beraber iki vatandaşı aşı olmak için vatandaşları ikna etti.

Vali ikna etti, vatandaş aşı oldu
Vali ikna etti, vatandaş aşı oldu
Vali ikna etti, vatandaş aşı oldu
Vali ikna etti, vatandaş aşı oldu

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Erzincan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vali ikna etti, vatandaş aşı oldu - Son Dakika


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