Vali ile görüşen minik kız mutluluktan ağladı - Son Dakika

- Vali ile görüşen minik kız mutluluktan ağladı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir ziyaret için gittiği yerin çıkışında kendisini bekleyen 2 kardeş ile sohbet eden Vali Erkaya Yırık, miniklere hediye verip telefonda anneleriyle görüştü. Minik kız mutluluk gözyaşı döktü vali de onu teselli etmeye çalıştı.

Hiranur ve MiraçAlataş kardeşler, Elazığ Ticaret Borsası'na Vali Erkaya Yırık'ın geldiğini görünce çıkışta onu bekledi. Programı biten ve dışarı çıkan Vali Yırık, kendisini bekleyen 2 kardeş ile karşılaştı. Alataş kardeşlerle uzun süre sohbet eden ve hediyeler veren Vali Yırık, daha sonra kendisi ile konuşmak isteyen anneleri Sinem Alataş'ı aradı.Bu sırada duygulanan Hiranur, göz yaşlarına hakim olamadı. Bir yandan çocukların anneleri ile telefonla konuşan vali, bir yandan da minik kızı teselli etmeye çalıştı.

Anne Alataş ile bir süre sohbet eden Yırık, taleplerini dinleyip giderilmesi için talimat verdi, ardından da çocuklarla vedalaşarak ayrıldı.