Vali İlhami Aktaş, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti - Son Dakika

Aksoy da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali Aktaş'a bilgi verdi.

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Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti