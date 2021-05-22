Vali İlhami Aktaş, Ayvacık Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın da bulunduğu incelemelerde Vali İlhami Aktaş, yürütülen çalışmalar ve göçle mücadele konusunda yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Vali İlhami Aktaş, personele çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE