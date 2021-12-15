Vali İlhami AKTAŞ, Biga'da İncelemelerde Bulundu

Vali İlhami AKTAŞ, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Biga ilçesine gitti.

İlk olarak Biga ilçesi Danişment Köyü'ne giden Vali İlhami AKTAŞ, Danişment Köyü Muhtarı Salim EYSEL ile bir araya gelerek aşırı yağışlar sonucunda sel felaketinin meydana geldiği köyün son durumu hakkında bilgi aldı.

Sele maruz kalan yerleşim yerlerinde vatandaşları dinleyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Vali İlhami AKTAŞ, gerekli tespitlerin yapılarak mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumların üzerine düşen görevleri ivedilikle yerine getirileceğini belirtti.

Vali İlhami AKTAŞ, Danişment Köyü ziyaretinin ardından aşırı yağışlar sonucu oluşan sel felaketinden etkilenen Biga KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

Yurt müdürü Berrin BIÇAK'tan sel felaketinde oluşan su baskını sonrası meydana gelen hasarlar hakkında bilgi alan Vali İlhami AKTAŞ, çalışmaların titizlikle sürdürülmesi ve öğrencilerin en kısa sürede normal hayatlarına dönmelerinin sağlanması için talimatlar verdi.

Biga KYK Kız Öğrenci Yurdu incelemelerinin ardından yapımı devam eden Biga Ortaokulu, Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Biga Mehmet Akif ERSOY Anadolu Lisesi ile aynı yerde yapımı devam eden öğrenci yurdunun inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilerin daha sağlıklı ve modern bir ortamda eğitim görebilmeleri için titizlikle çalışıldığını belirtti.

Vali İlhami AKTAŞ, gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Biga Belediyesi'ni ziyaret etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent ERDOĞAN tarafından karşılanan Vali İlhami AKTAŞ, başkan Bülent ERDOĞAN ile bir süre görüşerek sohbet etti ve Biga Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali İlhami AKTAŞ'ın Biga Belediyesi ziyaretlerinde; Biga Kaymakamı Erdinç DOLU, Biga Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet KESKİNER ile Sıtkı KEÇECİ, AK PARTİ Biga İlçe Başkanı Nihat BORAZAN, İl Genel Meclis Üyeleri Saim YILMAZ ile Bülent KORKMAZ, Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut OKYAY, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil SEZGİN, Biga Ziraat Odası Başkanı Günay ERGÜN, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik BAŞARIR ve İlçe Özel İdare Müdür V. İsmail SATILMIŞ bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ, Biga Belediyesi ziyaretinin ardından Biga ilçesinden ayrıldı.