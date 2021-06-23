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Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaları Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaları Ziyaret Etti

23.06.2021 17:07
Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaları Ziyaret Etti, System.String[]

Vali İlhami AKTAŞ, İstihdama ve üretime katkıda bulunan Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, İstihdama ve üretime katkıda bulunan Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

İlk olarak Atiye Laçin Gıda tesislerini ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, tesiste incelemelerde bulunarak firma sahibi Atiye Laçin'den üretim yapılan gıda ürünleri hakkında bilgi aldı.

Vali İlhami AKTAŞ, Atiye Laçin Gıda firma sahibi Atiye Laçin'e teşekkür ederek, bol kazançlar temennisinde bulundu. Vali İlhami AKTAŞ, Atiye Laçin Gıda firması ziyaretinin ardından İSKO Plastik ve Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Fabrikasını ziyaret etti.

İSKO Plastik ve Kalıp Sanayi Fabrikasını gezerek incelemelerde bulunan Vali İlhami AKTAŞ' a firma sahibi Kayhan ÖÇAL tarafından tesisler hakkında bilgi verildi.

Ziyaretin ardından firma sahibi Kayhan ÖÇAL' a teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, çalışmalarında başarı ve bol kazanç dileklerinde bulundu.

Ardından Bayraktar Gıda tesislerini ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, Bayraktar Gıda tesislerinde incelemelerde bulunarak, Firma sahibi Mehmet Bayrak'tan işletme hakkında bilgi aldı.

Vali İlhami AKTAŞ, Bayraktar Gıda firma sahibi Mehmet Bayrak'a teşekkür ederek, bol kazançlar temennisinde bulundu.

Son olarak Asten Jant firmasını ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, tesiste incelemelerde bulunarak, firma sahibi Gökhan Topay 'dan tesiste yapılan üretim hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından firma sahibi Gökhan Topay'a teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, çalışmalarında başarı ve bol kazanç dileklerinde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ' ın Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi firma ziyaretlerinde, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ersoy eşlik etti.

Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaları Ziyaret Etti

Mehmet Bayrak, Çanakkale, Ticaret, Plastik, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaları Ziyaret Etti - Son Dakika


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