Vali İlhami AKTAŞ'tan Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) Ziyaret - Son Dakika
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Vali İlhami AKTAŞ'tan Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) Ziyaret

11.12.2021 18:15

Vali İlhami AKTAŞ ve eşi Songül AKTAŞ, Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ ve eşi Songül AKTAŞ, Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti.

Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, yapılan eğitim faaliyetlerini inceledi.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali İlhami AKTAŞ, BİLSEM Müdürü Berna ARAS'tan eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Özel yetenekli çocuklarımızın bir araya geldiği, bilim ile sanatın buluştuğu BİLSEM, kendi okullarında aldıkları eğitimin yanı sıra burada verilen eğitim ve yapılan etkinliklerle öğrencilerimizin ufkunun açılmasına önemli ölçüde katkı sağladığını belirten Vali İlhami AKTAŞ, Bilim ve Sanat Merkezinde görevli tüm öğretmenlere gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek öğrencilere de başarılar diledi.

Vali İlhami AKTAŞ ve eşi Songül AKTAŞ'a ziyaretleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ eşlik etti.

Kaynak: Habermetre
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Çanakkale, BİLSEM, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Vali İlhami AKTAŞ'tan Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) Ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali İlhami AKTAŞ'tan Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) Ziyaret - Son Dakika
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