Vali İlhami Aktaş Tügva'nın Toplantısına Katıldı
11 dakika önce
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Şubesi Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Şubesi Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
TÜGVA İl Temsilciliği binasında gerçekleştirilen toplantıda, TÜGVA tarafından, 2019 yılında hayata geçirilmesi düşünülen gençlere yönelik projeler görüşüldü.
Toplantıda, TÜGVA İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan, Vali Aktaş'a kentte yürüttükleri çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi aktardı.
Aktaş, TÜGVA Şubesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, başarı diledi.
Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin gündeme dair konuşmalarının ardından toplantı sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:56 Kaynak: AA
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