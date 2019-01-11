Vali İlhami Aktaş Tügva'nın Toplantısına Katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Şubesi Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Şubesi Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.





TÜGVA İl Temsilciliği binasında gerçekleştirilen toplantıda, TÜGVA tarafından, 2019 yılında hayata geçirilmesi düşünülen gençlere yönelik projeler görüşüldü.





Toplantıda, TÜGVA İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan, Vali Aktaş'a kentte yürüttükleri çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi aktardı.





Aktaş, TÜGVA Şubesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, başarı diledi.





Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin gündeme dair konuşmalarının ardından toplantı sona erdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek Verdi

Türkiye'nin İlk Video Müzik Kanalı Kral TV, 1 Şubat'ta Yayın Hayatına Son Verecek

Doktor Bircan Ekici, Kleopatra Koyteyli'ni Türkiye'de Uygulamaya Başladı

Estetik İçin Türkiye'ye Gelen Araplar En Çok Kıvanç Tatlıtuğ'un Burnunu İstiyor