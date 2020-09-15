Vali İlker Gündüzöz Ahilik Haftasını kutladı - Son Dakika

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 33. Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, medeniyet tarihine kültürlerinden armağan edilen birçok değer olduğunu söyledi.

Bu değerlerden birinin de Ahilik kültürü olduğunu belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Kardeşlik anlamına gelen Ahilik, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturudur. Esnaf ve sanatkarlarımız, insanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerini esas alan Ahilik sisteminin değerlerine bugün de sahip çıkmalıyız. Yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutan geleneğimizi yaşatmak adına 33. Ahilik Haftası münasebetiyle, Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ederken, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün hemşehrilerimizin Ahilik Haftası'nı kutluyorum"