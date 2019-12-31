Vali İlker Gündüzöz'ün yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Vali İlker Gündüzöz'ün yeni yıl mesajı

6 saat önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, yeni yıl dolaysıyla mesaj yayımladıVali Gündüzöz, mesajında, Muş ve ülke açısından güzel gelişmelerin yaşandığı 2019'u geride bırakarak, büyük başarılar yakalayacaklarına inandığı 2020 yılını vatandaşlarla karşılamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vali İlker Gündüzöz'ün yeni yıl mesajı, System.String[]

Muş Valisi İlker Gündüzöz, yeni yıl dolaysıyla mesaj yayımladı

Vali Gündüzöz, mesajında, Muş ve ülke açısından güzel gelişmelerin yaşandığı 2019'u geride bırakarak, büyük başarılar yakalayacaklarına inandığı 2020 yılını vatandaşlarla karşılamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

2020'nin sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği bir yıl olmasını dileyen Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hiç durmadan çalışan, kendi insansız hava aracını, helikopterini, otomobilini yapan, büyük projeler ortaya koyan Türk milleti, her türlü engellemelere rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda tüm gayretini ortaya koymaktan geri durmayacaktır. Umudumuzu, kararlılığımızı ve güvenimizi hiçbir zaman yitirmeden, devlet millet işbirliğiyle ülkemizin gelişmesi ve mutlu yarınlara ulaşabilmesi için daha çok çalışmalıyız. Unutmamalıyız ki hedefleri ve hayalleri yüksek olan milletler ancak başarıya ulaşabilir. Hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getirecek, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma duyguları içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz."

İlker Gündüzöz, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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