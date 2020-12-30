Vali İlker Gündüzöz'ün yeni yıl mesajı - Son Dakika

Vali İlker Gündüzöz'ün yeni yıl mesajı

30.12.2020 13:03
Vali İlker Gündüzöz'ün yeni yıl mesajı, System.String[]

Muş Valisi İlker Gündüzöz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladıGündüzöz, mesajında, 2020'nin ülkede ve dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele yılı olarak geçtiğini söyledi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı

Gündüzöz, mesajında, 2020'nin ülkede ve dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele yılı olarak geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde vatandaşların sağlığını korumak adına, bir dizi kurallar ve düzenlemeler sayesinde salgınla mücadelede başarılı ülkeler arasında yer aldıklarını belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte özverili çalışmalarıyla mücadelemizin en ön safında yer alan sağlık teşkilatımızı gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Bir yandan Koranavirüs ile mücadele ederken diğer yandan da 2023 hedeflerine giden Türkiye Cumhuriyeti'ne ilimizden yeterli katma değeri sağlayabilmek amacıyla 'Tarihi Murat Köprüsü Rekreasyon Alanı' çalışmasını tamamladık. Vatandaşlarımızın nefesleneceği, çocuk ve gençlerimizin eğlenebileceği büyük bir alanı memleketimize kazandırmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yine 2020 yılı içinde tamamladığımız 'Atatürk Muş Şehir Müzesi ve Malazgirt Türk Tarihi Zaman Tüneli Müzesi' projeleri ile tarihi kadim şehrimizin kültür ve turizm potansiyelini artırdık."

Kültür, sanat ve turizm alanlarının dışında kentin istihdam sorununu da ortadan kaldırmak amacıyla "Sultan Alparslan Tekstilkent" projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Umudumuzu, kararlılığımızı ve güvenimizi hiçbir zaman yitirmeden, devlet-millet işbirliğiyle ülkemizin gelişmesi ve mutlu yarınlara ulaşması için daha çok çalışmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği Türkiye idealini en üst seviyede gerçekleştirmek için, hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getirecek birlik, beraberlik, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma duyguları içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu duygularla 2021 yılının sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve dayanışma duygularının birliktelikle yoğrulduğu bir yıl olmasını temenni ederim. İlimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim."

İlker Gündüzöz, Cumhurbaşkanı, Yeni Yıl, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali İlker Gündüzöz'ün yeni yıl mesajı - Son Dakika


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