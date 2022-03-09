Vali Işık'a ziyaretler - Son Dakika
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Vali Işık'a ziyaretler

09.03.2022 16:59
Vali Işık'a ziyaretler

Karaman Vali Mehmet Alpaslan Işık, Türkiye Badminton Şampiyonası'nda altın madalya kazanan işitme engelli sporcu Makbule Çataltaş'ı makamında kabul etti.

Karaman Vali Mehmet Alpaslan Işık, Türkiye Badminton Şampiyonası'nda altın madalya kazanan işitme engelli sporcu Makbule Çataltaş'ı makamında kabul etti.

Sporcu Makbule Çataltaş'ın katıldığı ziyarette Ayrancı Kaymakamı Fatih Eroğlu ile Ayrancı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Polat Kılınç, Antrenör Mehmet Sait İlban da eşlik etti.

Vali Işık Ayrancı Belediye Spor Kulübü adına yarışan ve şampiyonada çift bayanlar kategorisinde altın madalya, tek bayanlar kategorisinde ise gümüş madalya kazanan sporcu Makbule Çataltaş'ı elde ettiği bu büyük başarıdan dolayı tebrik etti.

Karaman'ın sportif anlamda da hedeflediği noktaya ulaşabilmesi ve tüm dallarda başarılı olabilmesi için il özel idaresi olarak her zaman sporcuların yanında olduklarını belirten Vali Işık, sporcuların ilimizi, ülkemizi, ulusal ve uluslararası alanlarda başarıyla temsil edebilmeleri için gereken desteğin verileceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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