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Vali Işık Ayrancı İlçesini Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Vali Işık Ayrancı İlçesini Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu

01.07.2021 21:06
Vali Işık Ayrancı İlçesini Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu, System.String[]

Vali Mehmet Alpaslan Işık, bir dizi açılış ve programa katılmak üzere ilimize bağlı Ayrancı ilçesini ziyaret etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, bir dizi açılış ve programa katılmak üzere ilimize bağlı Ayrancı ilçesini ziyaret etti. Ayrancı Kaymakamlığı ile ilçe ziyaretlerine başlayan Vali Işık, Ayrancı Belediyesi ziyaretinin ardından Ayrancı İlkokulunu ziyaret ederek anaokulu sınıfı ve ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Burada anaokulu öğrencilerinin seslendirdiği şiirleri dinleyen Vali Işık, bir süre sohbet ettiği minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Okul binasında öğrencilerin zeka ve yeteneklerini geliştirmesine yönelik hazırlanan oyun sınıfında öğrencilerin oyununa ortak olarak keyifli anlar geçiren ve öğrencilere hediyeler veren Vali Işık yine aynı Okul kütüphanesindeki incelemelerinin ardından Ayrancı Kapalı Spor Salonunda incelemelerde bulunarak sportif faaliyetlerde bulunan öğrencilerle bir araya geldi. Ziyareti sırasında sporcularla kısa bir süre badminton maçı oynayan Vali Işık'a burada işitme engelli milli sporcumuz maçlarında oynadığı raketini hediye etti. İlçedeki ziyaretlerini sürdüren Vali Mehmet Alpaslan Işık, Ayrancı Ortaokulunda güneş sistemi içerisinde bulunan gezegenlerin yer aldığı "Uzay Koridoru"nun açılışını gerçekleştirerek okul yöneticilerinden konuyla ilgili bilgiler aldı. Okul binası ve "Z Kütüphanesi"ndeki incelemelerinin ardından sınıfları gezerek eğitimlerini sürdüren öğrencilerle bir araya gelen Vali Işık, hedeflerine yönelik bir süre sohbet ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek çeşitli hediyeler verdi. Vali Mehmet Alpaslan Işık ilçedeki ziyaretleri çerçevesinde daha sonra muhtarlar için düzenlenen belge dağıtım törenine katıldı. Vali Işık, tören öncesinde yaptığı konuşmada covid-19 ile mücadelede bugüne kadar yürüttükleri özverili çalışmaları nedeniyle muhtarlara teşekkür ederek salgının henüz hayatımızdan çıkmadığını ve bu konuda aynı duyarlılığın ve gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi. Konuşmasında aşılama çalışmalarının önemine de değinen Vali Işık, muhtarlardan vatandaşların aşılarını zamanında yaptırmaları konusunda kendilerinden destek beklediklerini ifade etti. Programın devamında Vali Işık ve il protokolü tarafından salgın sürecinde gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle muhtarlara belgeleri verildi. Töreninin ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. El emeği göz nuru çalışmaların yer aldığı sergide incelemelerde bulunarak kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Işık, hijyen eğitimi belgelerini verdiği bayan kursiyerleri tebrik ederek covid-19 ile mücadelenin devam ettiğini bu noktada covid-19 ile mücadele konusunda kadınlarımıza da önemli görevler düştüğünü söyledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından ilçeye bağlı Berendi köyünde süt ve süt ürünlerine yönelik hizmet veren yatırımcı Mehmet Sandal tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, firma yetkililerinden yürütülen çalışmalar ve üretimi yapılan ürünler hakkında bilgiler aldıktan sonra Kıraman köyünü ziyaret ederek ilçe Kaymakamlığı tarafından yaptırılan çocuk parkının açılışına katıldı. Kıraman köyüne gelişinde vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Vali Işık, edilen duaların ardından hayırlı olması temennisiyle çocuk oyun parkının açılışını gerçekleştirirdi. Oyun parkında bir süre incelemelerde bulunan Vali Işık, parkta oyun oynayarak gönüllerince eğlenen çocuklarla da bir süre vakit geçirerek onlara çeşitli hediyeler verdi. Parkın açılışının ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun'un salgınla ile yürütülen mücadele konusunda yaptığı bilgilendirme konuşmasının ardından köy halkına hitap eden Vali Işık, salgının henüz hayatımızdan çıkmadığına dikkat çekerek köy halkının salgın ile yürütülen mücadelede konusunda aynı duyarlılığı ve hassasiyeti göstermelerini istedi. Ayrancı ilçesindeki ziyaretlerinin sonunda Vali Mehmet Alpaslan Işık, Dokuzyol köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi İsmail Candan'ı ziyaret etti. Ziyarette Kıbrıs Gazisi Candan ile bir süre sohbet eden Vali Işık, Candan'a sağlıklı ve mutlu yaşam temennisinde bulundu. Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın 01 Temmuz 2021 Perşembe günü gerçekleştirdiği Ayrancı ilçesindeki ziyaretlerine; Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İlçe Kaymakamı Evren Çakır, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı ile Genel Meclis Başkanı Eyyüp Çayır ve meclis üyesi Adem Kapar eşlik etti.

Vali Işık Ayrancı İlçesini Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Işık Ayrancı İlçesini Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


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