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Vali Işık: "Bağımlılık yapıcı madde kullanımını tamamıyla bitireceğiz" - Son Dakika

Vali Işık: "Bağımlılık yapıcı madde kullanımını tamamıyla bitireceğiz"

22.02.2022 12:27
Vali Işık: "Bağımlılık yapıcı madde kullanımını tamamıyla bitireceğiz"

Karaman'da 2022 yılının ilk Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman'da 2022 yılının ilk Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündemde yer alan konular ve bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sunumlarda bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve alınan tedbirleri içeren çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı. Madde bağımlılığının toplum sağlığının korunmasına yönelik olarak gençliğimizi ve toplumumuzu tehdit eden önemli bir sorun olduğunu belirten Vali Mehmet Alpaslan Işık, özellikle ülkemizin geleceği olan gençleri ve gençliğimizi olumsuz yönde etkileyen bu sorunun çözümü için topyekün seferberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Madde bağımlılığı konusunda ilgili tüm kurumlarımız tarafından sürdürülen mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Vali Işık, "Çocuklarımız ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantı görüş ve temennilerin ardından sona erdi.

Valilik Karamanoğlu Mehmetbey Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - KARAMAN

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Vali Işık: 'Bağımlılık yapıcı madde kullanımını tamamıyla bitireceğiz' Vali Işık: "Bağımlılık yapıcı madde kullanımını tamamıyla bitireceğiz"

Mehmet Alpaslan Işık, İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Işık: 'Bağımlılık yapıcı madde kullanımını tamamıyla bitireceğiz' - Son Dakika


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