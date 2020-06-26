Vali Işık: "Haberciliğin ne kadar zor bir meslek olduğunu biliyorum" - Son Dakika

Vali Işık: "Haberciliğin ne kadar zor bir meslek olduğunu biliyorum"

Karaman'da yayın yapan internet haber sitelerinin temsilcileri görevine başlayan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Karaman'da yayın yapan internet haber sitelerinin temsilcileri görevine başlayan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

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Makamında ağırladığı internet sitesi temsilcileri ile yakından ilgilenen Vali Işık, sektöre ve kente dair bilgiler aldı. Gençlik yıllarında bir dönem ajans muhabirliği yaptığını belirten Vali Işık, haberciliğin ne kadar zor bir meslek olduğunu o yıllarda öğrendiğini söyledi. Sektörün yıllar içinde internet medyası ile daha geniş kitlelere ulaşarak büyüdüğünü söyleyen Vali Işık, ziyaretlerinden dolayı medya temsilcilerine teşekkür etti.


Haber sitelerinin temsilcileri de yaptıkları çalışmalardan bahsederek internet medyasının diğer illere nazaran Karaman'da daha aktif ve hızlı olduğunu belirtti. Medya temsilcileri konuşmalarında; "Karaman halkı, komşu şehirler ve hatta birçok büyükşehir halkına nazaran haber konusunda daha duyarlı. Bu durum sektörde hızlılığı ve rekabeti gelişme yönünde tetikliyor. Hal böyle olunca internet medyasının takip edilme ve vatandaşı bilgilendirme noktasında gücü ortaya çıkıyor. Şehrimizdeki internet medyası gerek Karaman gerekse komşu il ve ilçelerden olmak üzere günlük ortalama 250 ila 300 bin kişilik bir kitleye ulaşma gücüne sahiptir. Yerel medyanın kendi kaynakları ile oluşturduğu haberlerin yanı sıra ulusal haber ajansı muhabirlerinin de haber üretimine katkısı büyüktür" sözlerine yer verdi.


İnternet medyası temsilcileri konuşmalarında ayrıca Vali Işık'a, kentin kalkınması, tanıtılması ve büyümesi adına yapılan her çalışmada yanlarında olacaklarını belirterek, görevinde başarılar diledi. Basın geçmişi olan Vali Işık'la gerçekleşen sohbet ortamındaki uzun ziyaret sonrası topluca hatıra fotoğrafı çektirildi. - KARAMAN

Mehmet Alpaslan, Halil Işık, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Işık: 'Haberciliğin ne kadar zor bir meslek olduğunu biliyorum' - Son Dakika

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