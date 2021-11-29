Vali Işık halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, her ay düzenlenen vatandaşla buluşma toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan vatandaşlar, talep ve sorunlarını dile getirerek Vali Işık'tan sorunlarının çözümü konusunda destek istediler.

Kurum amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda tek tek görüştüğü vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Işık, vatandaşların dile getirdikleri sorun ve isteklerini konularına göre değerlendirip ilgili kurum amirlerine talimat vererek çözümü ve sonucu konusunda yapılacak çalışmaların titizlikle takip edileceğini belirtti.