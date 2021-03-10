Vali Işık, Kazımkarabekir'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Işık, Kazımkarabekir'de incelemelerde bulundu

10.03.2021 14:13
Vali Işık, Kazımkarabekir'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe Kaymakamlığı ile ziyaretlerine başlayan Vali Işık, Kaymakamlık binasında düzenleme yapılarak yeni bir anlayışla hizmet vermeye başlayan İlçe Nüfus Müdürlüğü bürosunda incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi amaçlanan hizmet birimi hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Işık, daha sonra Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, köy ve mahalle muhtarları için düzenlenen teşekkür belgesi takdim programına katıldı.

Belge takdimi öncesinde muhtarlara hitap eden Vali Işık, ilçede alınan önlem ve tedbirlerle birlikte vatandaşların duyarlılığı sayesinde Kovid-19 vakasının yaşanmamasının kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirtti.

Ortada bir başarı varsa bu ilçe kaymakamı ile birlikte muhtarlar ve vatandaşların konuya gösterdiği duyarlılık ve hassasiyet sayesinde olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bu konuda sizin destekleriniz ve çalışmalarınız çok önemli. Sizden istirhamımız bu durumun devam etmesi için çalışmalarınızı sürdürmeniz. Bu olumlu durumun devam etmesi açısından bölgenizde yaşayan insanları sürekli olarak uyarmanız gerekiyor. Sizin uyarılarınızı dikkate almayanları ise en kısa süre içerisinde kolluk kuvvetlerine bildirebilirsiniz. Gösterdiğiniz çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum."

Belediye başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen programın devamında köy ve mahalle muhtarlarına Kovid-19 ile mücadelede gösterdikleri başarılı çalışmaları nedeniyle Vali Işık ve protokol üyeleri tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Vali Işık daha sonra esnaf ziyaretleri yaparak, Kazımkarabekir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kazımkarabekir Ortaokulunda eğitim verecek olan, Tasarım Beceri Atölyesi, Bilişim Teknolojileri Sınıfı, Ahşap Atölyesi ve Okul Kütüphanesi'nin açılışının yanı sıra uzaktan eğitime erişme imkanı bulunmayan öğrenciler için hazırlanan tablet dağıtım programına katıldı.

Kazımkarabekir İlçe Jandarma Komutanlığı ile ilçedeki ziyaretlerini sürdüren Vali Işık, burada kurumun bölgede yürüttüğü faaliyet ve çalışmaları içeren bilgiler aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Ziyaretlere Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Ayrancı Kaymakamı Evren Çakır, Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Sarıveliler Kaymakamı Ayşegül Efe, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ve kurum müdürleri katıldı.

Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir, Hisarcık, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Işık, Kazımkarabekir'de incelemelerde bulundu - Son Dakika


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