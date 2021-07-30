Üye Girişi
Vali Işık Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Vali Işık Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

30.07.2021 13:51
Vali Işık Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Konya - Karaman yolu üzerinde kurulu bulunan Golda Fabrikasına ait çiftlikte meydana gelen yangın mahallinde incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Konya - Karaman yolu üzerinde kurulu bulunan Golda Fabrikasına ait çiftlikte meydana gelen yangın mahallinde incelemelerde bulundu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde çiftlikte meydana gelen yangın Karaman, Kazımkarabekir ve Konya itfaiyesine ait ekiplerin müdahalesi ve yoğun çalışmaları sonrasında kontrol altına alınırken yangının meydan geldiği çiftlikte incelemelerde bulunan Vali Işık, yangın soğutma çalışmalarının sürdüğü çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaları bir süre yerinde takip eden Vali Işık, yangında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek firma yetkililerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın bölgedeki incelemelerine Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve firma yetkilileri eşlik etti.

Vali Işık Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Vali Işık Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Vali Işık Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

YORUMLAR
500

Kazımkarabekir, Karaman, Yangın, Konya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Işık Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:05 Bilecik'te ishal ve kusmalar arttı! Sağlık Bakanlığı kente ekip gönderdi
15:04 Hayranlarını sevindiren haber! Kerem Bürsin ve Hande Erçel barıştı
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
14:46 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin faili Seccad Yeşil'in yakalanma görüntüsü ortaya çıktı
14:41 Ali Babacan: Hükûmeti kuracağımız gün ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı ilk 90 dakikada çözülecek
14:37 Canlı yayında Alevilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı
14:35 Ece Erken, şüphelinin yakalanmasının ardından Süleyman Soylu'ya teşekkür etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 15:27:43. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Işık Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement