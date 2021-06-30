Vali Işık Lavanta Bahçesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimiz merkeze bağlı Göztepe Köyünde ekimi yapılan lavanta bahçesinde incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Özgür Öztürk ve bahçe sahibi Salih Burak Öztürk ile birlikte hasat zamanı yaklaşan ve üretimiyle ilimize katma değer sağlaması beklenen lavanta bahçesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden lavanta bitkisi hakkında bilgiler aldı. İlimizin az yağış alması nedeniyle mısır ekimine alternatif olması beklenen ürünler arasında yer alan lavanta bitkisi suya ihtiyaç duymaması nedeniyle üreticilerin de tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Kırsal alanların değerlendirilmesinde ve kültür turizminin canlandırılmasında alternatif ürün olarak değerlendirilen lavanta bitkisinin ilimizde yapılan projeler ile birlikte yaklaşık 350 dekar alanda lavanta üretimi yapılıyor. Karaman Valiliği/ BASIN