Vali Işık, öğrencilerle "Akif" filmini İzledi - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "Akif" filmini liseli öğrencilerle birlikte izledi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle çekilen "Akif" filmini Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle birlikte izleyen Vali Işık, filmin ardından bir süre sohbet ettiği öğrencilerle toplu fotoğraf çektirerek başarılar diledi.

Çekimleri tamamlanarak 24 Eylül 2021 tarihinde gösterime giren film, milli ve manevi duyguların pekiştirilmesi amacıyla Karamanlı işadamlarının ve firmaların destekleri ile 2 binden fazla öğrenciye izlettirilecek.