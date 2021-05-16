Vali Işık, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, sağlık çalışanları ile bir araya gelerek personelin bayramını kutladı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğünde hizmetlerini sürdüren filyasyon birimini ziyaret ederek bir süre sohbet ettiği sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Vali Işık, salgının ilimizde yayılımının önlenmesindeki özverili ve gayretli çalışmalarının yanı sıra toplum sağlığının korunmasındaki fedakarlıkları nedeniyle tüm sağlık personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, içinde bulunduğumuz ve idrak ettiğimiz Ramazan bayramlarını tebrik ederek aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum" dedi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tedavi olan hastalarla da ayaküstü bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve Ramazan bayramlarını tebrik etti. Vali Işık'ın Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğüne gerçekleştirdiği bayram ziyaretlerine İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun 'da eşlik etti. - KARAMAN