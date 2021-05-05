Vali Işık, spor yatırımlarını yerinde inceledi - Son Dakika

Vali Işık, spor yatırımlarını yerinde inceledi

05.05.2021 11:47
Vali Işık, spor yatırımlarını yerinde inceledi, System.String[]

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Organize Sanayi Bölgesindeki Sentetik Futbol Sahası ile birlikte Dereköy mevkisi üzerinde yapım çalışmaları süren Fikret Ünlü Atış Poligonu ve tesis binasında incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Organize Sanayi Bölgesindeki Sentetik Futbol Sahası ile birlikte Dereköy mevkisi üzerinde yapım çalışmaları süren Fikret Ünlü Atış Poligonu ve tesis binasında incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in de katıldığı ziyaret ve incelemeler sırasında Vali Işık, yapım çalışmaları süren tesisler hakkında İl Müdürü Bebek ve ilgililerden bilgi aldı.

Vali Işık, ziyaret ve incelemelerinin sonunda özellikle gençlerin daha modern tesislerde spor yapmalarına imkan sağlayacak olan ve yıl sonu itibariyle hizmet vermesi hedeflenen yatırımların kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mehmet Alpaslan Işık, Fikret Ünlü, Karaman, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Işık, spor yatırımlarını yerinde inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu

Son Dakika Haberleri
14:40 Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!
14:36 Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı
14:32 Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu!
14:06 Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:59 Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu
13:59 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu! Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu!         
14:33
Kooperatif kuran kadınlar, köyü adeta dijital AVM'ye çevirdiler Kooperatif kuran kadınlar, köyü adeta dijital AVM'ye çevirdiler         
14:29
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü         
12:07
İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!         
11:27
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:43:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Işık, spor yatırımlarını yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement