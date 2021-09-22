Vali Işık'tan Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
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Vali Işık'tan Geçmiş Olsun Ziyareti

22.09.2021 17:01
Vali Işık'tan Geçmiş Olsun Ziyareti

Vali Mehmet Alpaslan Işık, hafta sonu ilimiz merkezde bir işyerinde meydana gelen olayda yaralanan vatandaşımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, hafta sonu ilimiz merkezde bir işyerinde meydana gelen olayda yaralanan vatandaşımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralı vatandaşımızı hastanede ziyaret eden Vali Işık, bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu vatandaşımızın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Ziyarette bu tür üzücü ve elim olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Vali Işık, geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu yaralı vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar diledi. Vali Mehmet Alpaslan Işık, hastane ziyaretinin ardından olayın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak yaşanan olayla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında yetklililerden bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre
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