Son Dakika Haberleri: Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti
Son Dakika Spor Haber

Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti

1 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini, yapımı yeni biten tesis binasında ziyaret etti.

Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti, System.String[]

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini, yapımı yeni biten tesis binasında ziyaret etti.


Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK Kulübü'nün inşası yeni biten kulüp tesislerinde Hekimoğlu Trabzon FK kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek teknik heyete ve futbolculara başarılar diledi.


Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK'nin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Geçtiğimiz sezon şampiyon oldunuz ve bizlere haklı bir gurur yaşattınız. Bu sezonda aynı başarıyı sizlerden bekliyoruz. Böyle güzel bir yönetim ve teknik ekibe sahipsiniz, bunun kıymetini bilin. Bu yıl hepinize kazasız, sakatsız ve başarılı bir sezon diliyorum" dedi.


Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali İsmail Ustaoğlu'na 61 numaralı forma hediye etti. - TRABZON

Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzon'u ayağa kaldıran "haç" sembolleri yıkıldı
TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir Millilerin rakibi Andorra, 19 yılda 2 kez galip gelebildi Eski Futbolcu Ahmet Dursun, Asena Demirbağ ile dünya evine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:37:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]