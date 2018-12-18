Son Dakika Haberleri: Vali Kadir Çakır, Yerköy'ü Ziyaret Etti

Vali Kadir Çakır, Yerköy'ü Ziyaret Etti

25 dakika önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yerköy ilçesinde daire müdürleriyle toplantı yaptı.

Vali Kadir Çakır, Yerköy'ü Ziyaret Etti, System.String[]
Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yerköy ilçesinde daire müdürleriyle toplantı yaptı.

Kaymakamlık salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Çakır, Yerköy'ün bildiği bir ilçe ve ve eskiden beri bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

İlçenin gelişmesi için tüm çaba ve gayreti göstereceklerini ifade eden Çakır, "Kırşehirli olmam münasebetiyle Yozgat ve ilçelerini yakından bilmekteyim. Yerköy'den iş için göç edenlerin tekrardan ilçeye gelmesine yönelik tüm çaba ve gayreti göstereceğiz. Cazibe merkezi yapmak için çalışacağız. Valilik olarak makamım 7gün, 24 saat açıktır. El birliği ile güzel şeyler çıkaracağımıza inanıyorum. Artık dünya değişti, artık gençlere kendi ayakları üzerinde durmayı öğretmemiz lazım." dedi.

Çakır, toplantının ardından jeotermal kaynaklarını ve hızlı tren şantiyesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:21 Kaynak: AA

Nurullah Çakır, Kaymakamlık, Yozgat, Yerköy, Güncel
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