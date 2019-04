Vali Kadir Ekinci, "Vatandaşının Ayağına Koşan Bir Devletimiz Var Artık"

Silikozis hastalarıyla bir araya gelen Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Şükürler olsun ki, bugün her konuda vatandaşının ayağına koşan bir devletimiz var artık. İnsanın huzur ve mutluluğunu her şeyden üstün bilen bir devlet aklı ile toplum idare ediliyor" dedi.

Karlıova Öğretmenevinde,silikozis hastaları ve yakınları ile ilgili taleplerin görüşülmesi için program düzenlendi. Programa Vali Kadir Ekinci, silikozis hastaları adına yaptığı çalışmalarla bilinen Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan, İlçe Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, İl Sağlık Müdürü M.Emin Gündoğdu, ilçe protokolü ile silikozis hastaları ve yakınları katıldı.



Dünden bugüne silikozis hastaları için birçok konuda önemli mesafeler aldıklarını belirten Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan, sundukları taleplerin en hızlı şekilde karşılandığını aktardı.



Silikozis hastalarına farklı hizmetlerin verildiğini vurgulayan Vali Kadir Ekinci;" Şükürler olsun ki, bugün her konuda vatandaşının ayağına koşan bir devletimiz var artık. İnsanı merkeze alan, insana hizmeti ibadet sayan, insanın huzur ve mutluluğunu her şeyden üstün bilen bir devlet aklı ile toplum idare ediliyor. Aynı şekilde kamu kurumları ile işbirliği içinde ve tamamen ahlaki endişeler ve toplumsal sorumluluk ile hareket eden güzide sivil toplum kuruluşlarımız var. İnşallah kamu kurumlarımızın imkanları ve sivil toplum gönüllülerinin katkıları ile daha mutlu ve müreffeh yarınlar göreceğiz. Sosyal devlet anlayışı ile yüzde 80'i Bingöl'de yaşayan silikozis hastalarımıza dünden bugüne devam eden farklı hizmetlerimiz var. Hastalarımıza silikozis aylığı, engelli aylığı, elektrik ve ilaç desteği, ağır hastalara kira yardımı, oksijen tüpü, jeneratör ve solunum cihazı, tüm hastalarımıza yakacak yardımı ve çocuklarına şartlı eğitim, sağlık yardımları yapılıyor. Bunun dışında beklenmeyen durumların tamamında silikozis hastalarımıza pozitif ayrımcılık yapılarak diğer konularda da yardımcı olunmaya çalışılmıştır" dedi.



Daha sonra silikozis hastaları ve yakınları söz alarak kendileri adına düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti aktararak, sorun ve taleplerini dile getirdi. - BİNGÖL

