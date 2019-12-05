Son Dakika Haberleri: Vali Kaldırım, Baskil'i ziyaret etti kanyonları inceledi
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Vali Kaldırım, Baskil'i ziyaret etti kanyonları inceledi

6 saat önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Baskil ilçesinde çeşitli temaslarda bulunup yeni keşif Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarında inceleme yaptı.

Vali Kaldırım, Baskil'i ziyaret etti kanyonları inceledi, System.String[]

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Baskil ilçesinde çeşitli temaslarda bulunup yeni keşif Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarında inceleme yaptı.


Baskil ilçesine giden Vali Çetin Oktay Kaldırım, Kaymakam Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat'la ilçe de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yeni keşif edilen ve turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen "Saklıkapı" ve " Karaleylek" kanyonlarına geçen Vali Kaldırım, Kumlutarla köyünde yapılması planlanan iskele alanını da inceledi.


İlçe Jandarma Komutanlığı'na da giden Kaldırım, ardından esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. - ELAZIĞ

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
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