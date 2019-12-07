Vali Kaldırım, Baskil ilçesini ziyaret etti

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Baskil ilçesini ziyaret etti.

Vali Kaldırım, Baskil Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Vali Kaldırım'ın kurumları ziyaret etmesinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "İlçemize ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ederim." dedi.