VALİ KALDIRIM ÇOCUKLARLA FUTBOL OYNADI - Son Dakika

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SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım ziyaret ettiği Aykut Yiğit Ortaokulu'nda ceketini ve kravatını çıkarıp bahçede öğrencilerle futbol oynadı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı'nda Aykut Yiğit Ortaokulu'nu ziyaret ettiği sırada bahçede top oynayan çocukları gördü. Vali Kaldırım kravatını ve ceketini çıkararak çocuklarla birlikte futbol oynadı. Vali Kaldırım ceza sahasında bekleyen takım oyuncularına pas verirken, kaleye de şutlar çekti. Çocuklar, Vali Kaldırım ile birlikte futbol oymanın mutluluğunu yaşadı.