Vali Kaldırım'dan "19 Ekim Muhtarlar Günü" mesajı - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaldırım, mesajında, halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynayan, hem geleneksel hem de günümüz kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birini teşkil eden muhtarlıkların, yönetime katılımcılığı kolaylaştıran, vatandaşların ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini yetkili makamlara ileten tarihi derinliği olan en önemli kurumlarımızdan olduğunu belirtti.

Kaldırım, muhtarlık müessesinin, doğrudan demokrasinin en iyi şekilde temsil edildiği en köklü, halka en yakın, çok iyi kurumsallaşmış, müesses ve halkın taleplerine yerinde, en hızlı ve doğrudan cevap verebilecek, geleneksel sistemimizin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muhtar, halka en yakın seçilmiş yönetim birimidir, devletin halkla en yakın temas noktasıdır, devletin güler yüzü ve şefkat elidir, halkın yönetime katılımının en önemli aracıdır, halkı yönetimin uygulamalarından haberdar eder, halkın devletle ve yöneticilerle kaynaşmasını sağlar, merkezi idarenin ve kamunun önemli bir paydaşı olarak yükünü hafifletir, çalışmaları kolaylaştırır ve kamu hizmet sunumlarında hız, etkinlik ve performansı arttırır. İşte tüm bu işlevleri yerine getiren muhtarlar, özetle demokrasinin ve yönetim sisteminizin vazgeçilmez yapı taşlarıdır. Muhtarlarımız var olduğu günden beri devletimiz ve milletimiz nezdinde her zaman en üst düzeyde kabul ve itibar görmüşlerdir."