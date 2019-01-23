Son Dakika Haberleri: Vali Kaldırım'dan "Bakkallara Bakakalma, Sev Say Yaşat" Projesine Destek

Vali Kaldırım'dan "Bakkallara Bakakalma, Sev Say Yaşat" Projesine Destek

1 saat önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Bakkallara Bakakalma, Sev Say Yaşat" projesine destek vererek çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Kaldırım'dan
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Bakkallara Bakakalma, Sev Say Yaşat" projesine destek vererek çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Bakkallar Odası öncülüğünde başlatılan ve Şehit Önder Pınar Ortaokulu öğrencileriyle birlikte yapılan "Bakkallara Bakakalma, Sev Say Yaşat"projesine katıldı. Proje kapsamında Sanayi Mahallesi'ne giden Vali Kaldırım, öğrencilerle birlikte mahalle bakkalı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette bakkallardan alışveriş yapan Vali Kaldırım, öğrencilerle hazırlanan afişleri camlara yapıştırdı.Bakkallara alışverişe gelen çocuklarla da sohbet eden Kaldırım, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Bakkalların ve esnafların toplumun yapı taşlarını oluşturduğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Esnafımız toplumumuzun belkemiğini oluşturuyor. Esnaflarımızın kazanması ve ayakta kalması toplumumuz ve bizler için önemli. Bakkallarımız tarihten gelen ve gününüzde hayatiyetini ve önemini sürdüren köklü kuruluşlarımızdır. Kadim ahilik kültürünün yaşatıldığı en güzel yerlendendir. Esnaf odası ve okulumuz her ayın 23'ünde farklı mahallede bir bakkal dükkanı seçerek bu projeyi yürütüyorlar. Bu kuruluşlara bizim en büyük desteği verdiğimiz gibi, inşallah vatandaşlarımız da destek verecektir. Ben tüm vatandaşlarımızı yerel esnafımıza destek vermeye davet ediyorum"dedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Elazığ, Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Güncel
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