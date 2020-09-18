Vali Kaldırım'dan Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaldırım, mesajında, aziz milletin, yüce değerler, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden şehitler ve kahraman gazilerin kanıyla sulanan bu topraklarda eşi benzeri görülmemiş bir medeniyet inşa ettiğini belirtti.

Devletin ve kadirşinas milletin, şehitlerin ve gazilerin hatırasını her daim canlı tuttuğunu, ailelerine hak ettiği değeri en üst düzeyde verdiğini aktararak, "Nitekim devletimizin tüm kademelerinde, gazilerimize ve yakınlarına en iyi imkanların sunulması, taleplerinin karşılanması ve sorunlarının ivedilikle çözülmesi için büyük bir hassasiyet gösterilmektedir." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den, Kıbrıs harbine, içeride ve dışarıda teröre karşı verilen kahramanca mücadeleden 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen eşsiz mücadeleye milletimizin ve devletimizin bekası için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen yiğitlere sonsuz rahmet dilediğini ve kahraman gazileri minnetle andığını sözlerine ekledi.