Vali Kaldırım'dan ilk ziyaret Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına - Son Dakika

Vali Kaldırım'dan ilk ziyaret Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına

SAKARYA Valiliği görevine atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, göreve başladıktan sonra ilk olarak Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ü ziyaret etti.

Vali Kaldırım'dan ilk ziyaret Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına, System.String[]

SAKARYA Valiliği görevine atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, göreve başladıktan sonra ilk olarak Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ü ziyaret etti.

Valiler Kararnamesi sonrasında Elazığ'dan Sakarya'ya atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'daki ilk ziyaretini Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Arifiye'de yaşayan babası Asım Safitürk ve ailesine gerçekleştirdi. Ziyarete Vali Kaldırım'ın yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu da katıldı. Ziyaret sonrasında Vali Çetin Oktay Kaldırım, Asım Safitürk'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ettikten sonra Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün mezarına ziyarette bulunup, dua etti.


Muhammet Fatih SAFİTÜRK, Mehmet Çetin, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Kaldırım'dan ilk ziyaret Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına - Son Dakika

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