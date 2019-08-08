Son Dakika Haberleri: Vali Kaldırım'dan kurban bağışı
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Vali Kaldırım'dan kurban bağışı

32 dakika önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

Vali Kaldırım'dan kurban bağışı, System.String[]
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Müftü Sarıkaya'dan bilgi alan Vali Kaldırım daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı'nın yardıma muhtaç, mazlum ve mağdurlara el uzatmak amacıyla başlattığı "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek amacıyla bağışta bulundu.

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını belirten Vali Kaldırım, Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı böylesi önemli bir kampanyaya imkanı olan herkesin destek olması tavsiyesinde bulundu. - ELAZIĞ
Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Türkiye, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
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