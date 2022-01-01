Vali Kaldırım'dan Taraklı'ya ziyaret - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Taraklı ilçesine ziyarette bulundu.

Taraklı- Geyve kara yolunda yılbaşında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Kaldırım, "Kütüphanesi Olmayan İlçe Kalmasın" projesi kapsamında yapılan Taraklı İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Açılışa, Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Korkmaz ve öğrenciler katıldı.

Kütüphanede incelemelerde bulunan Kaldırım, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra Taraklı Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Kaldırım, vatandaşların ve hastane personelinin yeni yılını kutladı.

Vali Kaldırım, ilçedeki tarihi yerleri de gezdi.