Vali Kaldırım'dan ziyaretler - Son Dakika

Vali Kaldırım'dan ziyaretler

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Söğütlü ve Sapanca ilçelerini ziyaret etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Söğütlü ve Sapanca ilçelerini ziyaret etti.

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Söğütlü ilçesindeki 3. Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret eden Kaldırım, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı, fabrikaların üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kaldırım, yaptığı açıklamada, Söğütlü'nün bölgenin tarım ve hayvancılık açısından önemli ve güzel yerlerinden biri olduğunu kaydetti.

3. OSB'nin ilin ekonomisi bakamından büyük bir önemi olduğuna işaret eden Vali Kaldırım, kenti Ar-Ge, tasarım, inovasyon, yazılım gibi yeni nesil alanlarda üs haline getirerek bütün sektörleri doğru bir şekilde desteklemek ve katma değerli hale getirmek istediklerini ifade etti.

Kaldırım, kente yapılacak her doğru yatırıma kendilerinin de sonuna kadar destek vereceğini sözlerine ekledi.

"Sapanca tarih, doğa ve kültür turizmi açısından Sakarya'nın önemli ilçelerinden biri"

Daha sonra Sapanca ilçesini ziyaret eden Vali Kaldırım, vatandaşlarla sohbet etti, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Çocuklarla yakından ilgilenen Kaldırım, onlara hediyeler vererek maske konusunda da uyarılarda bulundu.

İlçedeki Kent Meydanı Projesi çalışmalarında kazı sonucu gün yüzüne çıkarılan ve korumaya alınan Tarihi Hamamda da incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sakarya'nın geçmişten geleceğe çok şey taşıdığına değindi.

Vali Kaldırım, Sapanca ilçesinin tarih, doğa ve kültür turizmi açısından Sakarya'nın önemli ilçelerinden birisi olduğunu ifade ederek, bu konuda kent özelinde farklı çalışmalar yapılabileceğini kaydetti.

Mehmet Çetin, Sapanca, Sakarya, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:59 Kaynak: AA

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