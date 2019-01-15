Vali Kaldırım;"Elazığspor İçin Güçlü Bir Yönetimin Oluşması Gerekiyor"

Elazığspor için görüşmeler yaptığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, öncelikli olarak güçlü bir yönetimin oluşması gerektiğini söyledi.

Elazığspor için görüşmeler yaptığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, öncelikli olarak güçlü bir yönetimin oluşması gerektiğini söyledi.



Vali Çetin Oktay Kaldırım, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Semih Erdem, yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilerle bir araya gelen Vali Kaldırım açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçesi sözü verdikten sonra TOKİ ile yakın çalıştıklarını dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Özellikle 3 şehit verildiğini söyledik. Elazığ'ın ora ile ilgili hassasiyetlerinin faklı olduğunu söyledik. Şehit temasının orada işlenmesi gerektiğini TOKİ'ye vurguladık. Sağolsun güzel proje yaptılar. Ağırlıklı 3 şehit anıtının işlendiği şehitler meydanının olduğu, güzel bir proje oldu. Millet kıraathanesi talebimiz vardı. Onu da koydular. Üniversiteye de yakın bir yer. Onun için isabetli oldu. Değişik etkinlik alanları ile güzel bir park oldu. 28 Ocak'ta da ihalesi yapılmış olacak"dedi.



"Valilik için kent müzesi talebi var"



Elazığ'ın müzeler açısından potansiyeli olan bir şehir olduğuna da dikkat çeken Vali Kaldırım;" Şuanda müze olarak fakir bir şehiriz. Hem genel olarak hemde tematik müzelere ihtiyacımız var. Eski valilik, tarihi bir bina. Nitelikli ve kimlikli bir bina. O yüzden tarihi misyonuna uygun olarak değerlendirilmesi gerek. Şehir içinde sembol bir bina. Kent müzesi talebi var. O açıdan değerlendiriyoruz. Diğer talepleri de alıyoruz. Şehirde müze yapılacak farklı yerlerde var. Harput veya öğretmenevi var. Bir basın müzesinde olabilir. Basının güçlü olduğu Elazığ için önemli bir değer olur. Yapılması gereken bir konudur. Yer konusunda da Öğretmenevi'de değerlendirilebilir. Şehir olarak basına böyle bir mekanın kazandırılmasını isterim. Müze kafe şeklinde gelir getirecek bir yer olmasını, şehir olarak istediği zaman ben de arzularım. Ben kendi adıma uygun görürüm. Sizde basın mensupları olarak dile getirirsiniz. Şehrin de farklı bir şey söyleyeceğini zannetmem. Mutabık olunduğunda neden olmasın"diye konuştu.



"Elazığspor için güçlü bir yönetim oluşması gerekiyor"



Kayyumla yönetilen ve maddi sıkıntıları olan Elazığspor ile ilgili de bilgi veren Kaldırım;"Tahtanın açılması için belli bir bütçe gerekiyor. Ben Ankara'dayken bir kaç görüşme yaptım. Belli bir oranda da birkaç destek sözü aldık. Öncelikle güçlü bir yönetimin oluşması gerekiyor. Bu noktada kulüp başkanı ve TSO başkanımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Ön görüşmeleri yapıyorlar. Ankara'da ve burada toplantı yapıldı. Orada ortak hareket edilmesi kararı çıktı. Bu mutakabat önemli dedim. Atılacak her adımda ortak hareket etmekte fayda var"ifadelerini kullandı.



Valilik olarak bir kampanya başlattıklarını ancak şuana kadar 29 bin TL bağışta bulunulduğunu da aktaran Kaldırım, sahiplenilen bu kampanyaya herkesin destek vermesini istedi.



Vali Kaldırım'a isteyen herkesin her saatte ulaştığını bildiklerini dile getiren Cemiyet Başkanı Erdem'de, bunun da gazeteciler için büyük bir kolaylık olduğunu ifade etti. - ELAZIĞ

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