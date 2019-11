Elazığ'da bir köydeki yangından evleri zarar gören aileleri ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, evleri yeniden inşa etmek noktasında Çevre Şehircilik, AFAD Müdürlükleri ile Özel İdarenin birlikte ortak çalışma yapmaya başladığını söyledi.



Arıcak ilçesi Karakaş köyünde çıkan yangında geçtiğimiz günlerde 6 ev yanmıştı.Vali Çetin Oktay Kaldırım ve beraberinde heyet köye giderek olay yerinde incelemede bulundu.



En büyük tesellinin can kaybının olmaması olduğunu dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım, " Karakaş köyümüzde çıkan yangında 6 ev hasar görmüş durumda. Tabi devletimiz tüm kurumlarıyla ve imkanlarıyla yangın haberini aldığı ilk andan itibaren köylülerimizin yanında yer almıştır. Evlerin bulunduğu bölgenin coğrafi şartlarının zorluğuna bakılmaksızın bu yangına bölgeye sevk edilen 4 itfaiye ekibiyle müdahale edilmiştir. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yoktur. Bu en büyük tesellimizdir. Şu an itibariyle vatandaşlarımızın barınma ile ilgili bir sıkıntıları yok, geçici olarak köydeki akrabalarının yanlarına yerleşmiş durumdalar. Kaymakamlığımız, AFAD, Kızılay ve diğer kurumlarımız yangından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında ilk andan itibaren çok yoğun ve hassas bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Burada önemli olan vatandaşlarımızın, yaklaşan kış şartlarını da düşündüğümüzde, evlerini yeniden inşa etmek noktasında Çevre Şehircilik müdürlüğümüz, AFAD ve İl Özel İdaremizle birlikte ortak çalışma yapmaya başladılar" dedi.



Köyün taşınması gündeme geldi, proje çalışması için talimat verildi



Köy sakinlerinin köyün bulunduğu yerdeki sarp kayaların oluşturduğu tehlikeyi dile getirdiğini anımsatan Vali Kaldırım, "Köyün taşınması taleplerini kaymakamımızla ve ilgili kurumlarla değerlendirip gerekli çalışma ve projelendirmenin yapılması hususunda gerekli talimatları verdim. Çünkü köyün arkasındaki kayaların deprem veya heyelan gibi bir durumda köydeki evlere zarar verebileceğini bizler de tespit ettik. Daha önceden de köylülerimizin benzer talepleri olmuş. Hem yangında hasar gören evlerin yapılması hem de köyün yeni yerleşim yerleri olabilecek alanlarla ilgili vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacağız. Köy muhtarımız ve vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden fevkalade memnunlar, tekrar tekrar bunu dile getirmeleri bizleri mutlu etti. Taleplerini dinledik. Tarımsal sulamayla ilgili sulama göleti yapma noktasında da kendileriyle aynı fikirdeyiz. Bu bereketli topraklar, sulama göleti projesini hayata geçirdiğimiz zaman, daha da verimli hale gelecektir ve inanıyorum ki genç nüfus terk ettiği köylerine tarımsal üretim sayesinde tekrar geri dönecektir" diye konuştu.



İlçede de çeşitli inceleme ve temaslarda bulunan Vali Kaldırım'da Arıcak Kaymakamı Şenol Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İlçe Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı eşlik etti. - ELAZIĞ