Vali Kaldırım Ferizli'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ferizli ilçesini ziyaret etti.

Ferizli Organize Sanayi Bölgesine (OSB) gelen Vali Kaldırım, burada Karasu Kaymakamı ve Ferizli Kaymakam Vekili Aziz Mercan, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçe protokolü ve OSB yönetimi tarafından karşılandı.

Burada SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş ve OSB yönetimi ile toplantı yapan Kaldırım, ilde devam eden yeni OSB çalışmaları, lojistik merkez, kentin yatırım ortamını iyileştirecek ulaşım ağları ve altyapı çalışmaları, mevcut OSB'lerdeki yatırımlar ve devam eden projeleri görüştü.

Daha sonra OSB bünyesinde üretim faaliyetlerini gerçekleştiren kauçuk, iklimlendirme ve endüstriyel soğutma sistemleri ve damper üretimi gerçekleştirilen fabrikalarda incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, yetkililerden bilgi aldı.

Buradaki temaslarının ardından Büyük Akgöl'ün çevresini gezen Vali Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, Ferizli'nin doğa harikası güzellikleri bünyesinde barındırdığını belirterek, turizm ve tarım potansiyelinin yüksek olduğu ilçede sanayi alanında da önemli yatırımların bulunduğunu kaydetti.