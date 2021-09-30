Vali Kaldırım, Ferizli'de temaslarda bulundu - Son Dakika

Vali Kaldırım, Ferizli'de temaslarda bulundu

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ferizli ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ferizli ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Kaymakam Hasan Balcı'yı ziyaret eden Vali Kaldırım, ilçedeki genel durum hakkında bilgi aldı. Kaldırım, daha sonra Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, bölgedeki fabrikaları gezdi. Vali Kaldırım, ziyaretin ardından Kaymakam Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ile esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

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