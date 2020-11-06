Vali Kaldırım, Ferizli OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ferizli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalar ile inşaatı devam eden yeni üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arlsanköylü, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, OSB Müdürü Alim Yılmaz ve Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Şube Şefi Osman Gülcan tarafından karşılanan Vali Kaldırım, daha sonra idari binaya geçerek mevcut yatırımlar ile yapımı devam eden projeler hakkında brifing aldı.

Buradaki temaslarının ardından OSB içerisinde üretim faaliyetlerini sürdüren tarım ürünleri fabrikasını ziyaret eden Vali Kaldırım, daha sonra yapımı devam eden zirai ürünler, yağ keçeleri ve dövme çelik metal fabrikalarının inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Kaldırım, yatırımlar hakkında yetkililerden bilgiler alarak işçilerle bir süre sohbet etti.

- "4 Bin 500 kişilik ek istihdam sağlanacak"

Sakarya'ya yeni yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini aktaran Vali Kaldırım, bu kapsamda Ferizli OSB'de 1 milyar 327 milyon lira yatırım bedelli, inşaatı başlayan 28 fabrikayı ziyaret ettiklerini, yeni genişleme alanında yatırımcı talebinin çok yüksek olduğunu, ilçedeki yeni fabrika yatırımlarıyla 4 bin 500 kişilik ek istihdam sağlayacaklarını bildirdi.

Ferizli'nin her yönüyle birçok güzelliği ve potansiyeli bünyesinde barındırdığına değinen Vali Kaldırım, ilçenin üretim ve lojistik alanlarında çok önemli bir noktada bulunduğunu, yeni üretim alanları, yeni OSB'ler ve genişleme alanlarıyla önemli bir üretim üssü haline getirileceğini kaydetti.