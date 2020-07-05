Vali Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 6'ya... - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın açıklaması Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Vali Kaldırım, patlamanın meydana geldiği alanda yaptığı açıklamada, sahadan elde edilen bulguların adli tıp kurumuna gönderildiğini söyledi.

Sonuçların geldiğini aktaran Kaldırım, "İki vatandaşımıza ait cesede ulaşılmış oldu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 6'ya yükseldi. Allah'tan rahmet diliyorum. Bir vatandaşımızla ilgili henüz bir bulguya ulaşılamadı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor"

, kayıp olarak arama kurtarma çalışmalarına ekiplerimiz devam ediyor. Sahada şu anda çalışmalar devam ediyor. Yeni tespit edilen iki cesetle ilgili yakınlarına da bilgi verildi. Hem onlara hem de Hendeğimize, Sakaryamıza, milletimize baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.

Kaldırım, şu an itibariyle 6 vefat ve 1 kayıp durumunun söz konusu olduğunu dile getirerek, "Şu an itibariyle de hastanelerde yatan yaralı sayımız 5'e düşmüş oldu. Biri il dışında yanık tedavisi görüyor. 4 tanesinin de ilimizde tedavileri devam ediyor, birinin durumu hala ağır olduğu şeklinde devam ediyor. O şekilde sağlık müdürümüz bize bilgi aktardı. Ben tekrar tüm milletimize, ailelerine, yakınlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum." dedi.

Ekiplerin çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Kaldırım, şöyle konuştu.

"Çevrede etkilenen 4 mahallemizi belediye başkanımız, kaymakamımız, AFAD müdürümüz, çevre ve şehircilik müdürümüz bütün ekiplerimizle geziyoruz, tarıyoruz. Hem hasar tespit çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor hem de biz yerinde görüp ziyaretler yapıyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelip geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve bütün ekiplerimizle sahadayız. Sadece teknik ekipler değil psikososyal destek ekiplerimiz, kızılayımız diğer bütün destek sağlayan kuruluşlarımız, büyükşehirimiz sahadalar. A'dan Z'ye desteklerimizi veriyoruz."

Ben çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum son gelişmeyi de paylaşmış olayım. Şu an toplanan bulgulara başsavcılığımız nezaretinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Dün çalışmalar devam etti sabah devam etti elde ettiğimiz sabah itibariyle numunelerin adli tıpa göndermiştik. Oradan gelen neticeler bunlar. Özellikle patlamanın merkezi olarak değerlendirdiğimiz bölgede yoğunlaşmak üzere hem saha taraması 5 tane ceset arama kadavra köpeğimiz var hem de kriminal ekiplerimiz ve başsavcılığımızın görevlendirdiği diğer ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Mutllaka yeni birşey elde edildiğinde tekrar adli tıpa gönderilip gerekli sonuçlar alınacaktır Şu anda elimize gelen adli tıp kurumuna gelen sonuç bu./ vefat 1 kayıp şeklinde, durum devam ediyor. Allahtan rahmet diliyoruz.