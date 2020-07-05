Vali Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 6'ya... - Son Dakika

Vali Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 6'ya...

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın açıklaması Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın açıklaması Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplara yatmaya başladı
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Manisa'da şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı

Vali Kaldırım, patlamanın meydana geldiği alanda yaptığı açıklamada, sahadan elde edilen bulguların adli tıp kurumuna gönderildiğini söyledi.

Sonuçların geldiğini aktaran Kaldırım, "İki vatandaşımıza ait cesede ulaşılmış oldu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 6'ya yükseldi. Allah'tan rahmet diliyorum. Bir vatandaşımızla ilgili henüz bir bulguya ulaşılamadı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor"

, kayıp olarak arama kurtarma çalışmalarına ekiplerimiz devam ediyor. Sahada şu anda çalışmalar devam ediyor. Yeni tespit edilen iki cesetle ilgili yakınlarına da bilgi verildi. Hem onlara hem de Hendeğimize, Sakaryamıza, milletimize baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.

Kaldırım, şu an itibariyle 6 vefat ve 1 kayıp durumunun söz konusu olduğunu dile getirerek, "Şu an itibariyle de hastanelerde yatan yaralı sayımız 5'e düşmüş oldu. Biri il dışında yanık tedavisi görüyor. 4 tanesinin de ilimizde tedavileri devam ediyor, birinin durumu hala ağır olduğu şeklinde devam ediyor. O şekilde sağlık müdürümüz bize bilgi aktardı. Ben tekrar tüm milletimize, ailelerine, yakınlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum." dedi.

Ekiplerin çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Kaldırım, şöyle konuştu.

"Çevrede etkilenen 4 mahallemizi belediye başkanımız, kaymakamımız, AFAD müdürümüz, çevre ve şehircilik müdürümüz bütün ekiplerimizle geziyoruz, tarıyoruz. Hem hasar tespit çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor hem de biz yerinde görüp ziyaretler yapıyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelip geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve bütün ekiplerimizle sahadayız. Sadece teknik ekipler değil psikososyal destek ekiplerimiz, kızılayımız diğer bütün destek sağlayan kuruluşlarımız, büyükşehirimiz sahadalar. A'dan Z'ye desteklerimizi veriyoruz."

Ben çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum son gelişmeyi de paylaşmış olayım. Şu an toplanan bulgulara başsavcılığımız nezaretinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Dün çalışmalar devam etti sabah devam etti elde ettiğimiz sabah itibariyle numunelerin adli tıpa göndermiştik. Oradan gelen neticeler bunlar. Özellikle patlamanın merkezi olarak değerlendirdiğimiz bölgede yoğunlaşmak üzere hem saha taraması 5 tane ceset arama kadavra köpeğimiz var hem de kriminal ekiplerimiz ve başsavcılığımızın görevlendirdiği diğer ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Mutllaka yeni birşey elde edildiğinde tekrar adli tıpa gönderilip gerekli sonuçlar alınacaktır Şu anda elimize gelen adli tıp kurumuna gelen sonuç bu./ vefat 1 kayıp şeklinde, durum devam ediyor. Allahtan rahmet diliyoruz.

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 18:02 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Kaldırım: '(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 6'ya... - Son Dakika

Son Dakika

19:09 Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi 18:35 Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:47 Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:43 İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
00:03
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
23:11
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
21:48
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını "Çankırı'dan örnek geldi" notuyla paylaştı
21:32
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
21:30
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
20:10
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 00:12:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 6'ya... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]