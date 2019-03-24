Son Dakika Haberleri: Vali Kaldırım,"Hedefleri İyi Koymak Gerekiyor"

Vali Kaldırım,"Hedefleri İyi Koymak Gerekiyor"

1 saat önce

Bir okulun velilere yönelik düzenlediği programa katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım;"Elazığ sadece bölgesinde değil, ulusal alanda önemli bir marka, bir cazibe merkezi olmayı hedefleyen bir şehirdir.

Vali Kaldırım,
Bir okulun velilere yönelik düzenlediği programa katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım; "Elazığ sadece bölgesinde değil, ulusal alanda önemli bir marka, bir cazibe merkezi olmayı hedefleyen bir şehirdir. Tabii bunun için hedefleri iyi koymak, stratejileri iyi belirlemek gerekiyor"dedi.

Kaya Karakaya Fen Lisesi Okul Aile Birliği tarafından velilere yönelik bir tanışma ve dayanışma gecesi düzenlendi. Düzenlenen programa Vali Çetin Oktay Kaldırım, eşi Berihan Kaldırım, Okul Müdürü Ladin Çelik, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Okul, veli iş birliğinin daha da arttırılması adına bu tür organizasyonların çok önemli olduğuna değinen Okul Müdürü Ladin Çelik"Velisiyle, öğretmeniyle, öğrencisiyle daha fazla birlik ve beraberliği sağlamak açısından bu tür organizasyonların çok önemli rol aldığını düşünüyorum. Bu okul 1999 yılında açılmış, 20 yıllık mazisi olan bir okul. İlimiz LYS sıralamasında Türkiye dokuzuncusu oldu. Bunun okulumuzla olan bağlantısına baktığımız zaman, Türkiye'de gösterilen en iyi yüz lise arasında biz varız" diye bilgi verdi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ise;" Elazığımız, insanıyla, kültürüyle, sanatıyla markalaşmış ve son dönemde de gelişen ekonomisiyle markalaşmaya devam eden bir şehir. Artık sadece bölgesinde değil, ulusal alanda önemli bir marka olmayı hedefleyen bir cazibe merkezi olmayı hedefleyen bir şehirdir. Tabii bunun için hedefleri iyi koymak, stratejileri iyi belirlemek gerekiyor. Bu aşamada en önemli aktörler okullarımız olacaktır. Biz hem değerlerimize sahip çıkacağız hem de bu değerlere sahip çıkan nesiller yetiştireceğiz"ifadelerin" kullandı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:02 Kaynak: İHA

Elazığ, Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Güncel
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