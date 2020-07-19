Vali Kaldırım Hendek ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Kaldırım Hendek ilçesini ziyaret etti

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesini ziyaret ederek bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesini ziyaret ederek bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yukarıçalıca Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Kaldırım, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra Tepecik Şehit Ali Gaffar Okkan Camii Dar'ül Eman İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği bünyesindeki aşevinin açılış programına katılan Vali Kaldırım, burada emeği geçen başta hayırsever iş insanı Erkan Albayrakoğlu olmak üzere herkesi kutladı.

Vali Kaldırım, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İl Müftüsü Hasan Başiş, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası emekli imam Asım Safitürk ile vatandaşların katılım gösterdiği açılışın ardından dernek binasında incelemelerde bulundu.

Dikmen Mahallesi'ni de ziyaret eden Kaldırım, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Son olarak orman gülleriyle ünlü bin 722 metre yüksekliğiyle kentin en yüksek tepesi konumunda bulunan Dikmen Yaylası'nı gezen Vali Kaldırım, vatandaşlarla bir süre sohbet edip çocuklarla oyun oynadı.

Sakarya'nın her köşesinin doğal güzellikler bakımından yarıştığına dikkati çeken Kaldırım, Dikmen Yaylası'nın da temiz havasıyla adeta açık hava müzesi gibi olduğunu kaydetti.

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Kaldırım Hendek ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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